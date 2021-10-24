شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من محور الفريق كمال عامر خلال شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تكبدت معاناة كبرى من أجل خلق بدائل لغلق شارع الهرم، وتحويل البنية التحتية به من أجل أعمال مترو الأنفاق، لافتاً إلى أن تم عمل محور طولى بديل لذلك وهو شارع محمد أنور السادات "ترسا"، سابقاً، بعرض 40 مترا وطول 6 كيلو متر.

وأضاف "راشد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن البدائل تمت بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والأجهزة المعنية، لافتاً إلى أن محور محمد أنور السادات يربط من طريق المنصورية حتى محور الفريق كمال عامر على ترعة الزمر.

وأكد "راشد"، أنه في غضون شهرين من الآن سيتم الانتهاء من محور الفريق كمال عامر، وهو محور عرضى يلتقى مع محور محمد أنور السادات الطولى، حتى يتم القضاء على الاختناقات في ميدان الجيزة ونفق الهرم ، وتابع:"تم رفع كفاءة الشوارع المجاورة لشارع الهرم".

وأرجع محافظ الجيزة، سبب الزحام الذى يشهده شارع فيصل إلى عدم اتباع المواطنين الإرشادات التي أعلنت عنه المحافظة من حيث تحويل بعض الطرق بعدما أصبح محور محمد أنور السادات يعمل بكامل طاقته الآن.