محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العيني، صباح اليوم بمستشفى ثابت ثابت الجامعي للأمراض الباطنة والمتوطنة في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية والوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال تطويرها.

وبحسب بيان اليوم، أكد محافظ الجيزة، أن مستشفى ثابت ثابت تعد إضافة قوية للصروح الطبية بالمحافظة لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطني محافظة الجيزة.

وأشار إلى أن القطاع الطبي بالمحافظة يلقي دعم كبير من قبل كافة أجهزة الدولة خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة وتخطي التعداد السكاني للمحافظة الــ١٠ ملايين مواطن بالإضافة إلى المواطنين الوافدين إليها من المحافظات الأخرى الأمر الذي يستدعى توفير الخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه.

وتفقد محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة مراحل العمل النهائية للمرحلة الأولى بالمستشفى والتي من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالي.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور جامعة القاهرة في دعم الخدمات الطبية والرؤى العلمية لمحافظة الجيزة، مشدداً على استمرار التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان، بقدرة استيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلي والرعاية المركزة والطوارئ، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا في الأمراض المعدية.

وأضاف أن جامعة القاهرة تشرف على إقامة ثلاثة صروح طبية على أرض محافظة الجيزة وهى مستشفى ثابت ثابت والمعهد القومي للأورام الجديد 500 500 بالإضافة إلى أكبر مجمع طبى للأمراض في الشرق الأوسط بمقر الجامعة الدولية والجاري العمل عليه حالياً.