الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية البديلة عن شارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تجهيز عدد من التحويلات المرورية للتسهيل على المواطنين، عقب الغلق الكلي لشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية، لتنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

وبحسب بيان اليوم، شملت التحويلة الأولى ما يلي:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول.

- ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

- السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

وفيما يلي فيديو كامل لمسار التحويلة المرورية الأولى واللوحات والتعليمات الإرشادية.