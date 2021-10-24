شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: بوابة مصر الرقمية تتعرض لـ3 ملايين هجمة إلكترونية شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن ترتيب مصر في الأمن السيبراني متقدم للغاية، بسبب وجود الجهات والشركات القادرة على حماية البيانات، متابعا: "بوابة مصر الرقمية تواجه 3 ملايين هجمة شهريا لاختراق الخدمات الرقمية من الداخل والخارج ولكن نسبة الحماية عالية جدا".

أضاف العطار، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن 50 ألف موظف بالحكومة جرى نقلهم للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تدريبهم على أعلى مستوى، مؤكدا تدشين وحدات التحول الرقمي بداخل كل وزارة، متابعا: "المحاكم الجنائية لدينا أتممنا بها منظومة إنفاذ القانون ونعمل على تحسينها من أجل الحصول على بصمة المتهم والشهود والتوقيع بشكل إلكتروني للابتعاد عن استخدام الورق، وأنهينا ذلك في 7 محافظات، ونعمل على ميكنة منظومة المحاكم الإدارية، والتقاضى عن بعد في المحاكم الاقتصادية، وسننتهى في الربع الأول من العام الجديد ميكنة الجزء الأول بالمحاكم المدنية".

وكشف عن إنهاء بوابة مصر الرقمية 11 مليون معاملة خلال عام واحد فقط، مردفا: "سيجري الدفع بـ22 خدمة على بوابة مصر الرقمية قبل نهاية العام، كما يتم إعادة كل التطبيقات الحكومية وربطها بقواعد البيانات، وتعتبر خدمات التموين هي الأكثر استخدامها بين المتعاملين على البوابة لمجانية خدماتها، كما جرى الاطلاع على مليون ملف بالمعاشات خلال 4 أشهر فقط".