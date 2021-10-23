شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف: مسار الهواء الناقل لبركان لابالما بعيد تمام عن البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه منذ شهر تقريبا نشط بركان لابالما ولا يوجد أي علامات حتي الآن لتوقف هذا النشاط؛ خلال الأسبوع الماضي زادت حده الزلازل الأرضية هناك وانبعاثات الرماد والغازات البركانية وتدفق جديد للحمم البركانية، حيث دمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.

وقالت الهيئة فى بيان لها على صفحتها، ومن ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت(SO2) وهو غاز يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ليشكل ضباب بركاني رمادي يسمي (Vog) .

وتابعت، السؤال الأهم هنا هل تصل هذه الغازات لجمهورية مصر العربية.. وإلي أى مدي يكون تأثيرها؟.

في ١٨ من أكتوبر رصدت الأقمار الصناعية أثارا خافتة مرئية من Vog تتدفق بإتجاه أوروبا وكان هذا بسبب التحول في اتجاه الرياح عن السابق حيث كانت تنشر غربا فوق المحيط الأطلنطى؛ كما أكد العلماء أن الغاز منتشر ومتبعثر بشكل كبير حيث يتوقع الحد الأدنى من التأثير علي جودة الهواء السطحي والحد الادني من الأمطار الحمضية علي أوروبا والمناطق المحيطة تبعا لآخر التقارير الصادرة عن NASA.

ومن خلال دراسة حركة الرياح القادمة من جزر الكناري حتي جمهورية مصر العربية يتضح أن مسار الهواء الناقل لـ vog بعيد تمام عن البلاد ولا يوجد أي اتجاه للهواء يعمل علي نقل الغاز وغير متوقع هطول أي أمطار غير الأمطار المحلية علي السواحل الغربية بفرص ضعيفة.

وتتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن كثب حركة انتشار الغازات من خلال صور الأقمار الصناعية وآتجاهات الرياح.