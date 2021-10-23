شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يزور مطرانية البحر الأحمر برفقة وفد أزهرى ضمن قافلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، مطرانية البحر الأحمر برفقة وفد من الازهر الشريف بينهم عدد من الوعاظ والدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية والدكتورة الهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

التقى الوفد الازهرى برئاسة الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نيافة الأنبا ايلاريون أسقف ايبارشية البحر الأحمر وشهد اللقاء مناقشة دور المؤسسات الدينية فى مواجهة تخديد استقرار المجتمع؛ كما استعرض اللقاء الجهود المشتركة فى سبيل إرساء وترسيخ القيم المجتمعية ورفع الوعى لدى الناس بمختلف الأطياف والأعمار لمواجهة المشكلات المجتمعية.

وكانت استقبلت مدينة الغردقة أمس الجمعة قافلة دعوية الأزهر الشريف، تضم مجموعة من وعاظ مجمع البحوث الإسلامية ومجموعة من الواعظات لإطلاق فعاليات أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعى المجتمعى.

واستقبل الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية وعدد من قيادات المنطقة الأزهرية والشيخ محمد عبد الرحيم مدير وعظ البحر الأحمر وفضيلة الشيخ أحمد زرد مدير عام الوعظ سابقا؛ بمطار الغردقة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات والدكتور محمد الوردانى مدير المركز الإعلامى بالمجلس الأعلى للأزهر ونخبة من وعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية؛ لإطلاق فعاليات أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر لدعم استراتيجية الدولة فى بناء الوعى المجتمعى.