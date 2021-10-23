نجيب ساويرس يتفقد المعرض الدولي "الأبد هو الآن" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- مصطفى الشيمي:

تفقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، الذي تنظمه مؤسسة (أرت دي ايجيبت)، تحت سفح الأهرامات، وذلك مساء اليوم.

وأعرب ساويرس عن سعادته بالأعمال الفنية المشاركة في المعرض، كما حرص على التقاط الصور مع الأعمال الفنية والفنانين المشاركين وعلى رأسهم الفنان التشكيلي الايطالي الأمريكي لورنزو كوين وغيره من المشاركين.

وتنظم المعرض الدولي (الأبد هو الآن)، مؤسسة (أرت دي ايجيبت)، التي قالت إن هذا المعرض الدولي سيقام في محيط أهرامات الجيزة آخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، التي صمدت على مر الزمان رغم كل التحديات التى مرت بها البشرية منذ فجر التاريخ وحتى الآن.

وذكر بيان مؤسسة "أرت دي ايجيبت" أن المعرض - الذى يضم مجموعات من أجمل القطع التركيبات النحتية لعشرة من أبرز الفنانين العالميين - يدمج التراث القديم مع الفن المعاصر في محيط أقدم وآخر عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والتي نراها اليوم باقية كموقع تراثي عالمي لليونسكو.

ويشارك فى المعرض عشرة من أبرز وأشهر الفنانين المعاصرين على مستوى العالم من بينهم: الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، والفنانة الأمريكية جيزيلا كولون، والفنان البرازيلي هواو تريفيسان، والفنان الفرنسي جي آر؛ والفنان الإيطالي الأمريكي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية المقيمة في لوس أنجلوس شيرين جرجس، بالاضافة إلى الفنانين البريطانيين شوستر موسلي، وستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.

​