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"حوله أكثر من 100 طبيب".. وفاة استشاري قلب خلال فعاليات مؤتمر طبي لأمراض القلب

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علق الطبيب جمال شعبان، المتخصص في أمراض القلب، على وفاة أحد أطباء القلب، بسبب توقف عضلة القلب أثناء حضوره أحد المؤتمرات الطبية المتخصصة في أمراض القلب.

وقال شعبان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، طبيب القلب، مات إمبارح، بسبب القلب وبسكتة قلبية، وتوقف مفاجيء للقلب، داخل مؤتمر القلب، وحوله أكثر من 100 طبيب قلب".

وأضاف: "صدق القائل، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، رحم الله الدكتور محمود العروسي، طبيب القلب، من فضلكم ادعوا له بالرحمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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