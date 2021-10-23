وزير الري: نرغب في التعاون مع إثيوبيا.. هناك أنظمة تخلق شيطانًا تلتف الناس حوله

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، برسالة إلى الشعب الإثيوبي، قائلًا: "نحن حريصون على التنمية في إثيوبيا لو هناك إرادة سياسية بالوصول إلى اتفاق بملف سد النهضة".

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن مصر مستعدة للربط الكهربائي وإحداث تنمية كبيرة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك منطقة صناعية كبيرة في إثيوبيا.

ونوه إلى أن المستثمرين المصريين بالمنطقة تتضرروا من المشكلات الواقعة في إقليم تيجراي، متابعًا: "دخلنا في الماضي بقلب مفتوح للتعاون معهم، وكنا نستورد بقيمة 500 مليون دولار ماشية من إثيوبياط.

وأشار وزير الري إلى أن استيراد المواد من الدول الإفريقية يدعم الفلاحين والفقراء بتلك الدول، راويًا أن أحد الفلاحين بكينيا شكره بشكل شخصي على استيراد مصر الشاي الكيني.

وتابع: "نرغب في التعاون والتنمية مع إثيوبيا لكن بعض الأنظمة من مصلحتها خلق شيطان وهمي تلتف الناس حوله، بس الناس ناصحة وتفرق بين الكلام الحقيقي ومن يضحك عليهم".

وأكد الوزير أن علاقات مصر مع دول الحوض ممتازة: "كانت لدينا علاقات متميزة مع إثيوبيا لكن موضوع السد والتعنت الغريب بوظ كل حاجة".