شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء نصر سالم عن معركة السويس: العدو ترك دباباته مُدمرة بشوارع المدينة وهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن معركة السويس بدأت فور الدعم الأمريكي الكثيف للقوات الإسرائيلية، وتمكنت تلك القوات من عبور قناة السويس، وحاولوا حصار مدينة الإسماعيلية، وفشلوا في ذلك، مشيراً إلى أن الطبيعة الجغرافية لمدينة السويس، أغرت العدو للسيطرة على تلك المدينة بعد فشله في السيطرة على الإسماعيلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "الصدى"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "الشعب المصري صاحب هذا الانتصار تمكن الشعب مع الجيش من عمل تناغم ووحدة وتشكيل قوة كبيرة، وتمكن جهاز المخابرات من حشد شعب السويس والتعاون مع الجيش الثالث وتوفير السلاح للمقاومة وتمكنوا بالفعل من غلق مدينة السويس وعمل كمائن ومناطق قتل للعدو بها".

وأضاف: "لم يستطع العدو أن يستكمل السير في مدينة السويس وانسحب وترك عدد كبير من دباباته مُدمرة، وهنا تكمن عظمة الشعب المصري، فلا يمكنك أن تميز بين المدني والعسكري، تحية لشعب السويس يوم عيده، وتحية للشعب المصري البطل".

وتابع: "معركة السويس، كانت مقاومة شعبية باسلة، العدو لُقن درساً لا يمكن أن ينساه، وحينها لم يفكر العدو من الاقتراب من أي مدينة من مدن القناة".