شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يلتقى نظرائه بالسودان وأوغندا وبوروندى ومدير الإسلامية للغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين الإقليميين والدوليين فى مجال المياه، لمناقشة الموقف المائى الإقليمى والعالمى، وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها العديد من دول العالم.

والتقى عبد العاطى لوى فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه ، والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه ، باعتباره أحد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه ، وأشاد بمنظومة إدارة المياه فى مصر ، مشيرا لدور مصر فى تأسيس المجلس ، وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ، وزيادة تمثيل جمهورية مصر العربية فى الجمعية العمومية للمجلس.

كما التقى عبد العاطى ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان ، والذى عبر عن تقديره للدعوة التى تلقاها للمشاركة بالاسبوع خاصة بعد النجاح الذى حققه الأسبوع فى النسخ الثلاث السابقة ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، وموقف المشروعات التى يتم تنفيذها بحوض بحر الغزال وحوض بحر الجبل وتذليل كافة المعوقات.

وأشار عبد العاطى إلى أن التنسيق بين الجانبين يتم على أعلى مستوى بمتابعة مباشرة ومستمرة من القيادة السياسية بالبلدين.

كما التقى عبد العاطى مع المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي حيث تم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية خلال شهر أكتوبر 2020 ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين ، ونتائج زيارة وفد فني مصرى للعراق والتى تم خلالها إجراء العديد من الزيارات الميدانية للوصول الى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم ومنها تقنيات الري الحديث ، إعادة الإستخدام ، طرق المعالجة ، القضاء على التصحر ، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الانهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات ، الاصلاح المؤسسي والتشريعي ، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

وأكد عبد العاطى على ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة مشتركة.

وأعقب ذلك عقد لقاء ثنائى مع ديوجايد روريما وزير البيئة والزراعة بدولة بوروندى ، حيث تم مناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، والموعد المناسب لإيفاد الخبراء المصريين لصياغة برامج العمل التى تترجم محاور مذكرة التفاهم ، حيث أبدى الوزير البوروندى اهتمامه بمكون بناء القدرات .

أكد الدكتور عبد العاطى أن مصر لا تدخر جهدا فى تقدم الدعم لأشقائها فى دول حوض النيل ، وسوف يتم إعداد برامج تدريبية تلبى احتياجات الجانب البوروندى.

وعقد عبد العاطى لقاء ثنائي مع سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة بدولة أوغندا والذى أبدى تفهمه بأن قضية نهر النيل تعتبر قضية حياه بالنسبة لمصر ، وقد تم خلال اللقاء استعراض موقف تنفيذ مشروع تطهير الحشائش بمنطقة كسيسى الأوغندية ، وتم الاتفاق مبدئيا على قيام الدكتور عبد العاطى بزيارة دولة أوغندا خلال شهر نوفمبر المقبل لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بدولة أوغندا.

كما التقى بايداولت يرلان مدير عام المنظمة الاسلامية للغذاء والأمن حيث تم مناقشة آليات التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين ، وتنظيم زيارة للمركز القومي لبحوث المياه ، وإمكانية التنسيق المشترك بين المنظمة والمركز في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه ، وسياسات الترشيد والبنية التحتية خاصة أن دولة كازاخستان تتشابه مع مصر فى كونها من الدول الجافة.

وأفاد يرلان عن تنظيم بلاده (دولة كازاخستان) لمؤتمر علمي مماثل لأسبوع القاهرة ولكن علي مستوى أصغر وبمشاركة عدد أقل من الدول والمنظمات المختصة ، مبديا رغبته في التعاون وتبادل الخبرات مع وزارة الرى المصرية فى الإعداد لهذا المؤتمر.

كما توجه يرلان بالدعوة ل عبد العاطى لزيارة رسمية لدولة كازاخستان في الصيف المقبل لتوقيع بروتوكول تعاون بين مصر وكازاخستان فى مجال المياه.

وأشار يرلان إلى أهمية عمل قواعد بيانات مائية تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإدارة الاستراتيجية للمياه وتعظيم العائد منها.

وأكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد مدير المشاريع بالمنظمة عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع الوزارة في المجالات الفنية الخاصة بالمياه.