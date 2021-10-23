شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. استمرار الأعمال بالمجمع الخدمى بقرية كفر شبين فى القليوبية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، أنه من خلال متابعة المبادرة بمحافظة القليوبية، بقرية كفر شبين، تم التوجه لمتابعة بعض الأعمال القائمة والاستماع لشكاوى وملاحظات بعض المواطنين، وقد شملت الجولة استمرار الأعمال الجارية بالمجمع الخدمي بكفر شبين على مساحة 500 متر ونسبة إنجاز 48%، حيث تم صب سقف الدور الثاني وتمت أعمال مباني طوب الدور الأرضي وجاري أعمال نجارة سقف الدور الثالث.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة على الصفحة الرسمية للمؤسسة "الفيس بوك" استمرار الأعمال بالمجمع الزراعي بمساحة 250 مترا، ونسبة إنجاز 50%، وجاري التجهيز للبدء بأعمال التشطيبات وتم صب الدور الأرضي وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب كفر شبين بالإنشاءات الملحقة به وملعب المركز، حيث بلغت نسبة التنفيذ 93%، حيث تم الانتهاء من أعمال الواجهات الخارجية والجانبية، وجاري تنفيذ الأعمال بملعب المركز.

كذلك تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية بنين بنسبة إنجاز أعمال 50%، تم الانتهاء من أعمال الكهرباء والدهانات ما عدا الوجه الأخير وتم تحويل مسارات دورات المياه من الخزانات لشبكة الصرف العمومية وتطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الجديدة الابتدائية 3، بنسبة إنجاز 60%، جاري أعمال السيراميك ودورات المياه وأعمال دهان الواجهات والكهرباء. كذلك تطوير ورفع كفاءة مدرسة الشهيد عقيد أحمد كمال محمود الشيخ الابتدائية، بنسبة إنجاز 60%، جاري أعمال الدهانات ورفع كفاءة دورات المياه، وإعادة تنظيم الفصول وحجرات الأنشطة.

كما يتم تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية بنات، بنسبة إنجاز 40%، تم الانتهاء من أعمال دهان السور والطرقات وتأسيس الكهرباء كذلك تطوير ورفع كفاءة مدرسة التعليم الأساسي بكفر شبين، وهي عبارة عن ملحقين، نسبة الإنجاز في الملحق الأول 50%، والثاني 48% كما يتم تطوير ورفع كفاءة مدرسة الدمرداش الزلبانى بنسبة تنفيذ 30% من الاعمال المطلوبة كذلك تم تسليم قطعة أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة ثانوي.

فيما يخص الكهرباء، جاري تمديد كابلات الجهد المتوسط وقد بلغت نسبة الإنجاز 96%، وجاري تطوير ورفع كفاءة أعمدة الضغط المنخفض بنسبة إنجاز 35% ووحول الصرف الصحي، تم مد وتدعيم وإحلال شبكات الصرف وجاري عمل الوصلات المنزلية.

وأما بالنسبة للغاز، يتم العمل في 7.9 كم بنسبة تنفيذ 90% كما تم عمل الرفع المساحي واستلام الأرض وجاري عمل الرسومات التصميمية لثلاث كباري بالقرية.

وحول الاتصالات تم إنجاز 30% من أعمال رفع كفاءة قطاع الاتصالات بالقرية.

وفيما يخص متابعة الأعمال الجارية بقرية الشوبك تم متابعة أعمال الصرف الصحي والمياه والغاز والاستماع لشكاوي المواطنين، كما تم متابعة سير العمل بالمجمع الخدمي والمجمع الزراعي بكفر شبين.

يذكر أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.