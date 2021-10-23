شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة القاهرة" تضبط 43 صنفا دوائيا مجهول المصدر بقيمة 75 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، التابعة لوزارة الصحة، من ضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية وأدوية تأمين صحى، بصيدلية فى عين شمس، حوالي 43 صنفا مجهول المصدر أو تأمين صحي محظور بيعه.

قام بالمأمورية الدكتورة ريهام فتحى مفتش صيدلى والدكتورة ندى حسن مفتش صيدلى والدكتورة سوزان كمال مفتش صيدلى بمنطقة عين شمس الطبية بمتابعة الدكتورة أمنية الحديدى مدير الصيدلة بعين شمس.

قالت الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إنه تم العثور على كمية هائلة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر تبلغ قيمتها حوالي 75 ألف جنيه، عبارة عن أقراص دواء مهرب ومنشطات وأمبولات وأكياس وأدوية تأمين صحي.

ناشدت مدير الادارة العامة للصيدلة، المواطنين بعدم شراء الأدوية التي يتم الإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لصعوبة التفرقة بين العبوات السليمة والمغشوشة، مشددة علي عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام أي أدوية.

قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إن الإدارة العامة للصيدلة تعمل علي ضبط سوق الدواء وعدم الاتجار بالأدوية المهربة داخل السوق المصري.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن المديرية تسعي لمتابعة كافة الصيدليات حرصا منها علي الالتزام بالتعليمات والحفاظ علي الدواء بالسوق وعدم تلاعب احد بالمواطنين، والعمل علي استمرار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بضبط سوق الدواء و منع المتاجرة بأدوية التأمين الصحي أو الأدوية المخدرة بالسوق السوداء.