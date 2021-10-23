شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة يتفقدان مستشفى ثابت ثابت المقرر إنجازه نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هالة صلاح عميد كلية الطب قصر العينى جولة تفقدية صباح اليوم بمستشفى ثابت ثابت الجامعى للأمراض الباطنة والمتوطنة فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات تطوير المستشفيات الجامعية والوقوف على الوضع الحالى للمستشفى واستكمال تطويرها .

وأكد محافظ الجيزة أن مستشفى ثابت ثابت تعد إضافة قوية للصروح الطبية بالمحافظة لما تتمتع به من مقومات وتقنيات حديثة تجعلها تقدم خدمات طبية متميزة يستفيد منها مواطنى محافظة الجيزة، مشيراً إلى أن القطاع الطبى بالمحافظة يلقى دعم كبير من قبل كافة أجهزة الدولة خاصة مع تزايد تنفيذ المشروعات المختلفة وتخطى التعداد السكانى للمحافظة الــ10 ملايين مواطن بالإضافة إلى المواطنين الوافدين إليها من المحافظات الأخرى الأمر الذى يستدعى توفير الخدمات الصحية ودعمها على أكمل وجه .

وتفقد محافظ الجيزة ورئيس جامعة القاهرة مراحل العمل النهائية للمرحلة الأولى بالمستشفى والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الحالى.

حيث أشاد محافظ الجيزة بدور جامعه القاهرة فى دعم الخدمات الطبية والرؤى العلمية لمحافظة الجيزة مشدداً على استمرار التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن مستشفى ثابت ثابت ينقسم إلى 4 مبان، بقدرة استيعابية نحو 300 سرير موزعة ما بين الداخلى والرعاية المركزة والطوارئ، ويضم المستشفى مبنى للأبحاث العلمية فريدًا من نوعه على ثلث مساحة الأرض، كما يشمل مركزًا بحثيًا متقدمًا فى الأمراض المعدية، مضيفاً أن جامعة القاهرة تشرف على إقامة ثلاثة صروح طبية على أرض محافظة الجيزة وهى مستشفى ثابت ثابت والمعهد القومى للأورام الجديد 500 500 بالإضافة إلى أكبر مجمع طبى للأمراض فى الشرق الأوسط بمقر الجامعة الدولية والجارى العمل عليه حالياً.