شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تفعل خدمة سداد المصروفات الدراسية على قسطين لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خدمة سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات على قسطين، تلبية لرغبة أولياء الأمور، حيث أوضحت الوزارة أنه يحق لمن سدد نصف المصروفات الدراسية استلام الكتب الدراسية على أن يسدد ولى الأمر القسط الثانى خلال الفصل الدراسي الثانى ويتسلم كتب الترم الثانى.

ويسدد تلاميذ رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائي 305 جنيهات، و205 جنيهات للخامس، إضافة إلى 205 قيمة مصروفات الطلاب بالمرحلة الإعدادية وبالنسبة لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام 520 جنيها، والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها، أما باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابا دوريا، أكدت فيه أنه يحق لجميع الفئات المقرر لها تسديد المصروفات الدراسية استلام الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول بعد سداد نصف المصروفات الدراسية المقررة، مع تفعيل القرار الخاص بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم بالإضافة إلى ما ورد بالمادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين يندرجوا تحت فئات الإعفاءات من المصروفات الدراسية يحوز لهم التقدم ببحث اجتماعى لوزارة التضامن وتسليمه إلى الاخصائى الاجتماعى بالمدرسة لتطبيق الإعفاء من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات " المصروفات"، ويقوم مسئول المالى بالمدرسة بإعداد كشوف معتمدة من مدير المدرسة تتضمن بيانات الطلاب التى تندرج تحت فئات الاعفاء من المصروفات المدرسية والمستندات الدالة على الاعفاء وإرسالها إلى قسم الإحصاء بالمديرية لتسجيلها على الموقع الخاص بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.