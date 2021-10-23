شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح كرتونة البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 49 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام البيض من منتجات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ووزارة الزراعة وطرحة للمواطنين بالمنافذ بسعر 49 جنيها لطبق البيض الأبيض عدد "30" بيضة، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة واقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى حيث من المستهدف أن تستلم شركات المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 6500 كرتونة بيض كمرحلة أولى وتوزيعها بالمنافذ .

كان محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن قد كشف عن تفاصيل المبادرة التى عقدها الاتحاد مع ثلاث جهات، وهى وزارة الزراعة عبر منافذها وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومع الشركة القابضة التابعة للمجمعات التموينية، وذلك لضخ منتجات البيض بأسعار تناسب المواطنين مع موجة الغلاء التى ضربت سوقى الدواجن وبيض المائدة خلال الفترة الأخيرة.