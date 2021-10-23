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رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور

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القاهرة - سامية سيد -  

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

 

ووجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع تصور ‏واضح له في القريب العاجل.‏

 

وشارك في المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر في ‏تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.‏

 

كما حضر المباحثات من الجانب الألباني وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا في القاهرة، ‏وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا. ‏


رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (23)
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (23)

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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