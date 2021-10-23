شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح ألبانى بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الألباني "إيدي راما"، اليوم بمقر مجلس ‏الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.‏

ووجه رئيس الوزراء بدراسة مقترح الجانب الألباني بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وتيرانا، ووضع تصور ‏واضح له في القريب العاجل.‏

وشارك في المباحثات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والسفير محمد حيدر، سفير مصر في ‏تيرانا، والسفير وائل النجار، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.‏

كما حضر المباحثات من الجانب الألباني وزيرا الداخلية والثقافة، وسفير جمهورية ألبانيا في القاهرة، ‏وأعضاء الوفد المرافق لرئيس وزراء ألبانيا. ‏





رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (1)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (2)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (3)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (4)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (5)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (6)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (7)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (8)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (9)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (10)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (11)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (12)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (13)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (14)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (15)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (16)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (17)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (18)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (19)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (20)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (21)



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى و إيدي راما رئيس وزراء ألبانيا (22)