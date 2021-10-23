وزير التنمية المحلية: دعمنا منظومة المخلفات في الدقهلية بمليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بمشاركة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بمدينة المنصورة بأحدث التكنولوجيا الألمانية المتطورة,

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالدقهلية، والدكتور أحمد سعيد، مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور هشام شريف، العضو المنتدب لشركة "إيكارو".

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المصنع حيث استمعا إلى شرح تفصيلي حول جهود رفع تراكمات المُخلفات التاريخية وإنشاء المصنع وإمكانياته وكافة التفاصيل التشغيلية.

وقال وزير التنمية المحلية إن المصنع يقع على مساحة 18 فدانا وبلغت تكلفة إنشائه حوالي 233 مليون جنيه وتصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 طن/يوم، بإجمالي 2 خط لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنة - دكرنس - بني عبيد).

وأضاف شعراوي أن الوزارة خلال العامين الماضيين نفذت العديد من التدخلات المهمة بمحافظة الدقهلية خارج نطاق المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن خطة منظومة المخلفات الجديدة، حيث تم إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئي والصحي نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب والذي كان يعد أكبر مقلب عشوائي للمخلفات في مصر حيث بلغت المخلفات التي تم رفعها حوالي 950 ألف طن من التراكمات التاريخية المترمدة، خلال عام تقريبا، بداية من شهر أبريل 2020 وحتى نهاية مايو 2021 وبلغت تكلفة رفع تلك المخلفات حوالي 105 ملايين جنيه وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن التدخلات التي تتم في محافظة الدقهلية تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة حيث تم توفير 10 محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة منظومة الجمع والنقل بالمحافظة وإنشاء مدافن صحية آمنة تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وقال إن الشركة المصرية لتدوير المخلفات "إيكارو" ستتولى إدارة وتشغيل مصنع سندوب طبقاً للعقد الموقع بين الشركة والمحافظة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات بالدقهلية بجانب إنشاء وتشغيل المدفن الصحي للتخلص الآمن من المرفوضات، وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة للوصول إلى طاقة استيعابية 3500طن/ يوم.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على قدم وساق مع باقي الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة والتخلص الآمن منها بجميع محافظات الجمهورية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: هناك تعاون وتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات وتحسين مستوى خدمة النظافة ورفع القمامة بجميع مراكز المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات البلدية بنطاق المحافظة في كل من المنزلة بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/يوم، وميت غمر بطاقة استيعابية قدرها 450 طناً/ يوم، ودكرنس بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/ يوم، والسنبلاوين بطاقة استيعابية قدرها 640 طناً/يوم، مضيفاً أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لمصانع تدوير القمامة الـ 5 نحو 3570 طناً/ يوم بتكلفة إجمالية قدرها 700 مليون جنيه.

وقدم الدكتور أيمن مختار الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم المقدم من الوزارة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات التاريخية والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال وضع منظومة جديدة للمخلفات.

وأشار المحافظ إلى أن مصنع المعالجة والتدوير بسندوب يقع على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 1200 طن/ يوم بتكلفة 233 مليون جنيه بالإضافة إلى 105 ملايين جنيه تكلفة نقل المقلب القديم إلى قلابشو والتخلص الآمن منه، والمصنع يخدم 7 أحياء ومدن ومراكز هي (حي شرق وحي غرب ومركز المنصورة وطلخا ومحلة دمنة ونبروه ودكرنس).

وقال محافظ الدقهلية إن إنشاء مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طالما طال انتظاره لعقود وهو هدية القيادة السياسية لشعب الدقهلية بشكل عام ولأبناء مدينة المنصورة بشكل خاص.

وخلال الافتتاح التقى اللواء محمود شعراوي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين قدموا الشكر لرئيس الجمهورية والحكومة لنجاحهم في رفع التراكمات من المقلب.

وطلب النواب من وزير التنمية المحلية دعم المحافظة في منظومة الجمع السكني والمنزلي للقمامة لاستكمال باقي محاور خطة منظومة المُخلفات ودعم خطة الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية لعاصمة المحافظة.

وقال اللواء محمود شعراوي إن الدولة دعمت محافظة الدقهلية بحوالي مليار جنيه لمنظومة المخلفات خلال الفترة الماضية لتنفيذ العديد من المشروعات في البنية التحتية للمنظومة ومنها إنشاء عدد من المصانع والمدافن الصحية الآمنة ورفع التراكمات التاريخية وإنشاء المحطات الوسيطة.

وأضاف شعراوي أن الوزارة يمكن أن توفر الدعم للشباب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للدخول في منظومة للجمع السكني والمنزلي في بعض مراكز المحافظة وتوفير القروض الميسرة للشباب لشراء المعدات والأدوات اللازمة لذلك والبدء بتجربة في بعض المناطق بعاصمة المحافظة وتعميمها فيما بعد على مراكز الدقهلية المختلفة.