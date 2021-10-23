أستاذ جيولوجيا يكشف مدى تأثيره أدخنة بركان لابالما على مصر: "وصلت بالفعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أثارت مستجدات بركان لابالما حالة من القلق لدى البلاد المطلة على سواحل البحر المتوسط؛ خصوصًا محافظة الإسكندرية والمحافظات القريبة منها؛ حيث تم إجلاء نحو 7000 من سكان جزيرة لا بالما التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة، والتي تقع قبالة ساحل شمال غرب إفريقيا.

وكشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، تأثير بركان لابالما على مصر، حيث أكد أن تأثير أدخنة البركان وصلت اليوم بالفعل، موضحًا أن تركيزه أقل 20% من دول أوروبا.

وقال شراقي، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن مصر تبعد ما يقرب من 4 آلاف و700 كيلومتر عن مصدر البركان، مشيراً إلى أن البركان على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر .

وتابع أستاذ الجيولوجيا أن تأثير الأدخنة سوف يكون على طبقات مرتفعة من 3 آلاف إلى 5 آلاف من سطح البحر، محذرًا من اخطلاتها بالسحب، والتي قد تكوّن أمطارًا حمضية تؤثر على النباتات وبعض الكائنات الحية في بعض الأماكن، مؤكداً أن المواطن المصري لن يشعر بها؛ بسبب ارتفاعها وتأثيرها المحدود.

وأضاف شراقي أن مصر سوف تستقبل الأدخنة من عدة جهات؛ من ليبيا أو عبر البحر المتوسط؛ والأخيرة هي الأقوى القادمة من أوروبا؛ مما يؤكد أن الإسكندرية هي الأكثر ملاحظة لهذه الظاهرة.

وأشار أستاذ الجيولوجيا إلى أن المغرب والجزائر هما الأقرب للبركان؛ ولكن يظل التأثير محدودًا نتيجة ارتفاع فوهة البركان، واحتمالية محدودة لاختلاطه بالأمطار.

لابالما هي جزيرة إسبانية في المحيط الأطلسي، وهي إحدى جزر الكناري أو جزائر الخالدات، مدينتها الأساسية هي سانتا كروث دي لا بالما؛ حيث تم إجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة، والتي تمثل جزءًا من أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة ساحل شمال غرب إفريقيا.