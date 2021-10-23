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"مصر للطيران" تسير غدا 73 رحلة لنقل 8765 راكبا و7 رحلات شحن جوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأحد، 73 رحلة جوية لنقل 8 آلاف و765 راكبا، إلى وجهات محلية ودولية، بالإضافة إلى 7 رحلات شحن جوي.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها ستسير غدا 52 رحلة دولية إلى كل من بغداد، إربيل، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك، ، روما، أبوجا، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، بروكسل، موسكو، أبوظبي، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.

وأضافت أن الرحلات الداخلية تشتمل على 21 رحلة إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج وأسيوط ومرسى علم.​

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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