بعد تداول فيديو بالفيسبوك.. كشف تفاصيل تضرر سيده من جارها في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لإحدى السيدات تستغيث من جارها لقيامه بمعاكستها وتركها مسكنها على أثر ذلك.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات رفقة زوجها تتضرر فيه من أحد جيرانها لقيامه بمعاكستها ومحاولة التحرش بها، وتركهما محل إقامتهما على أثر ذلك.

بالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وزوجها (مقيمان بمحافظة الدقهلية)، وتبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة نبروه من المذكورة، بتضررها من جارها طالب، سن 16، مقيم بذات الدائرة بمعاكستها والتحرش بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه في حينه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وعلل اتهامها له لسابقة قيامها باقتراض مبلغ مالي منه ومطالبته لها بالسداد، وأنها أقدمت على اتهامه في محاولة لإثنائه عن مطالبتها بالسداد.

بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وبتاريخ 22 الجاري، وحضر لديوان المركز طرفي الواقعة، وأثبتا تنازلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.