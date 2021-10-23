شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحرم الأسرة من دعم "تكافل وكرامة" حال زواج الابنة قبل 18 عاما؟.. التضامن تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو أجابت خلاله على سؤال نصه: "في حالة زواج الابنة قبل عمر 18 عاما مع استمرارها في التعليم هل يؤثر ذلك على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، في وقت سابق، أنه فى السابق كان يقف دعم الأطفال عند 18 سنة، لذلك تم العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، ولا يجوز أن يتعطل طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن نسبة التعليم الجامعى بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة كانت ضعيفة، وأن الدعم النقدى لأسر تكافل شرط حضور أبناء الأسر وانتظامهم فى الدراسة، والرئيس وجه بتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وزيرة التضامن: "ونجد أن أكثر المحافظات فقرا هى أكثر المحافظات أمية، كما أن المستفيدين من تكافل وكرامة 62% من مستفيدى تكافل كانوا أميين، لذلك أصبح الدعم النقدى مشروطا بالالتحاق بالتعليم وشرطه حضور الأطفال فى المدارس، لذلك وجه الرئيس ايضا بدعم التعليم فى الجامعات والمعاهد للطلاب ذوى الإعاقة والطلاب غير القادرين".