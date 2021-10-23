شكرا لقرائتكم خبر عن الأحدب قرب نجم الدبران الأحمر الليلة فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت 23 أكتوبر 2021 ببضعة ساعات، القمر الاحدب المتناقص بالقرب مع نجم الدبران الاحمر، على قبة السماء بالأفق الشرقي، وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه ليس ببعيد عن القمر والدبران يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع)، الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية هذا العنقود من داخل المدن.

يعرف أن النجم "بولاريس" أو الجدي "هو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في هذا الزمان ولكن القليل يعلمون بأن نجم الدبران المع نجم في كوكبة الثور كان نجم القطب الشمالي منذ حوالي 450.000 سنة، بالإضافة أن نجم الدبران المع بكثير من نجم الشمال الحالي.

إن نجم الدبران يظهر قريب جداً من النجم البراق العيوق الذي يظهر إلى اقصى يساره في قبة السماء ، وفي الماضي البعيد جداً كان هذين النجمين يعملان كنجم قطبي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الوضع تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنه.

هنا نتساءل كيف يمكن أن الدبران والعيوق كانا قريبين من بعضهما في قبة السماء في الماضي السحيق؟ وهما ليسا قريبين من بعضهم البعض الآن ، أليست النجوم ثابته بالنسبة لبعضها البعض؟

الجواب (نعم) في نطاق حياة الانسان فإن النجوم ثابته، ولكن النجوم تتحرك بالفعل في الفضاء في مدار حول مركز المجر، فنظامنا الشمسي والمجرة والكون وكل شى في حركة دائمة، لذلك فإن منظر السماء كان مختلفا منذ مئات آلاف السنين عما هو عليه الآن.

لذلك عندما نرصد القمر قرب الدبران سنعود بالزمن إلى 450.000 سنه في الماضي عندما كان الدبران والعيوق بمثابة نجم القطب الشمالي المزدوج.