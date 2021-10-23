شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تواصل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإجراءات صارمة للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء تواصل مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي التصدي للبناء على الأراضي الزراعية وتقوم بإزالة التعديات في المهد وكذلك أي أعمال تشوين وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة، وتحرير المخالفات بالرقم القومي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف القصير أن هناك تعاونا بين وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال، مشيرا إلى أنه لا تهاون اطلاقا في ذلك وأيضا في محاسبة المسؤولين المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مناشدًا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، كما يناشد الإبلاغ عن أي حالات تعد من خلال الخط الساخن للوزارة 19561 أو 15500.

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وفي سياق متصل، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة عقد الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي اجتماعا مع مديري إدارات حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، حيث أكد الشناوي‏ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التعديات وأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي محالاوت للبناء على الأراضي الزراعية.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة كان قد استبعد أمس بعض المسئولين في مديرية الزراعة بالدقهلية المقصرين في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.