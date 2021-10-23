شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع مركزين لطالب وخريج "تربية رياضية" انتحلا صفة أطباء علاج طبيعى بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، عن غلق وتشميع مركزين لمنتحلين صفة دكتور علاج طبيعى بمحافظة الفيوم، أحدهما مركزا للعلاج الطبيعى والتأهيل الحركى بمركز أطسا، وملكا لطالب بكلية التربية الرياضية ، والمركز الثانى للعلاج الطبيعى والتأهيل الحركى، ومملوك لحاصل على بكالوريوس تربية رياضية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة والمستمرة نحو محاربة الأدعياء والدخلاء والنصابين، مطالبة المواطنين بتحرى الدقة والتأكد من مقدمى الخدمة العلاجية والترخيص المكاني عن طريق طلب كارنيه مقدم الخدمة صادر من نقابه العلاج الطبيعي أو تصريح مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة، والرخصه المكانية من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها المكان.

وأكدت النقابة، أن وزارة الصحة لا تمنح تراخيص مكانيه لمسميات وهميه مثل:"الطب التكميلي - العلاج البديل - التأهيل الحركي - العلاج بالأعشاب ، وطالبت الأجهزه التنفيذية بدعم الحملة للقضاء علي النصابين و المحتالين.