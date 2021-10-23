شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن وظائف إشرافية شاغرة بمستشفى الدعاة.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف الإشرافية من بين العاملين بالأوقاف للعمل فى مستشفى الدعاة، مؤكدة أنه على من يرغب لشغل هذه الوظائف من العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها ممن تنطبق عليهم الشروط، التقدم عبر الرابط التالى فى موعد اقصاه أسبوع.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية الوظائف الإشرافية الشاغرة على النحو التالى :-

1. المدير المالى

2. المدير الإدارى

3. رئيس قسم الموارد البشرية

4. رئيس قسم التكاليف

5. رئيس حسابات مرضى -الأوقاف

6. رئيس حسابات مرضى – خاص

7. رئيس قسم العلاقات العامة

8. رئيس قسم الصيانة الفنية

9. رئيس المخازن

10. رئيس الأمن

وذلك بالشروط التالية :

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالى مناسب للوظيفة المتقدم عليها

2. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الأولى لوظائف مديرى الإدارات

3. أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثانية لوظائف رؤساء الأقسام .

4. أن يكون قد حصل على تقدير امتياز فى العامين الأخيرين.

5. أن لا يكون قد وقع عليه أى جزاءات خلال أخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل .

6. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن.