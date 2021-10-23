شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى يزور القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، مصر غدا، فى زيارة تستمر لمدة يومين، حيث يتم استكمال مباحثات إمداد لبنان بالغاز المصرى، وتعد هذه الزيارة الثانية لفياض منذ توليه حقيبة الطاقة والمياه، حيث قام بالزيارة الأولى مطلع أكتوبر الجارى، وعقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير البترول، حول توصيل الغاز المصرى إلى لبنان ومنها ذهب إلى الأردن .

وأعرب وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، عن امتنانه وتقديره للدور المصري لمساعدة ودعم لبنان، مؤكدًا أن إمداد مصر للبنان بالغاز الطبيعي يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة، باعتباره حجر الأساس في المساهمة بحل مشكلة الطاقة بلبنان.

وأشار وزير الطاقة والمياه اللبناني، أنه سيتم عقد اجتماع موسع بين وفدي البلدين للتوصل لصيغة نهائية للتعاقد على أمداد مصر للبنان بالغاز الطبيعي.