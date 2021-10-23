شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء معتدلة لأسبوع قادم ومزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء معتدلة خلال أسبوع قادم، حيث تشهد البلاد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر، كما تبقي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة علي شمال البلاد.

و يشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة