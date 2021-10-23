شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدفن صحى آمن بالدقهلية ضمن منظومة المخلفات بـ70 مليون جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بمشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، المدفن الصحى الآمن بمنطقة قلابشو بمركز بلقاس، للقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات بالمحافظة، وذلك ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بحضور عدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بالمحافظة، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية، إلى شرح تفصيلى من المسئولين الذين قاموا بتنفيذ وتصميم وتشغيل المدفن الصحى الهندسى فى قلابشو، حيث تم الإشارة إلى طريقة الاستقبال اليومى للمرفوضات الناتجة عن مصانع المعالجة الموجودة فى مراكز أجا والسنبلاوين وبلقاس وسندوب والتى تعمل حالياً والمصانع الجارى انشاءها فى باقى مراكز المحافظة ، حيث يتم عمل التغطية اليومية وسحب السائل الرشيح وتجميع الغازات ان وجدت ، كما تم الاشارة أيضاً إلى أن هذا المدفن هندسى صحى وروعى فيه أعمال العزل والتبطين طبقاً للموافقة البيئية الصادرة من وزارة البيئة وهذا المدفن تم تنفيذه عَلِى مساحة 50 فدان.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المدفن الصحى لمتابعة مراحل التنفيذ للمدفن، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع وذلك على أرض محافظات الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها، لافتا إلى أن الدولة تولى هذا الملف أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة .

وشدد شعراوى، على أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التى تقوم بها الدولة فى هذا الملف بما يحقق الهدف الذى نسعى إليه جميعا وعودة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى فى كل المحافظات، مشيراً إلى الدعم الذى تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة فى الدخول للمنظومة للحفاظ على صحة المواطن، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية ستشهد أيضاً إقامة بعض المشروعات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بعد أن تم توقيع عقد الاستشارى الخاص برفع قدرات وانشاء وحدة متخصصة لادارة المُخلفات الصلبة ، وجارى إعداد الخطة الاستثمارية للمشروعات التى سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر والتى تتضمن انشاء محطات وسيطة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات ورفع بعض التراكمات فى مقلب نبروه وإضافة خط فى مصنع بلقاس .

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات بالدقهلية ستساعد على إعادة الوجه الحضارى للشوارع المحافظة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة المهمة، لافتا إلى أن المساحة الكلية للمدفن الصحى تبلغ حوالى 50 فدان ويبلغ العمر الافتراضى للمدفن حوالى 10 سنوات ويتكون من 4 خلايا فرعية حيث تم انشاء الخلية الأولى على مساحة 12.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه حيث ستصل التكلفة الاجمالية للمدفن بعد انشاء باقى الخلايا الى حوالى 70 مليون جنيه ، مضيفاً أن مدة تشغيل كل خلية عامان و نصف (30 شهر) ، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للخلية الفرعية الأولى حوالى 1.4 مليون طن والحد الأدنى لارتفاع الخلية 20 م من متوسط منسوب طرق الخدمات ، كما يضم المدفن بعض المرافق من بينها مبنى ادارى بمساحة حوالى 180 م2 و مبنى مراقبة ميزان بسكول والميزان بوزن 120 طن .