تشريح الجثة وتحريز جرينوف.. تحقيقات موسعة في مصرع مسجل بتبادل لإطلاق النار مع الأمن بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالصف تحقيقات موسعة في مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لتحديد سبب الوفاة وتحريز الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته وارسالها للأدلة الجنائية لفحصها وبيان اعيرتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد كمية كبيرة من مخدر الهيروين لترويجها كما حاز أسلحة نارية وذخائر حرزتها قوات الأمن عقب مصرعه بعد معركة ومبادرته بإطلاق النيران صوب قوات الضبط.

كما قررت النيابة استدعاء قوة الضبط لسماع اقوالهم حول الواقعة.

كان لقى أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن العام بالصف في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولي بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من استهدافهم حال استقلالهم (3 دراجات نارية - سيارة ربع نقل) ، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة) .

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (3 رشاش جرينوف -6 بنادق آلية – عدد من الطلقات النارية - 3 كيلو جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 13 هاتف محمول - 6 ميزان حساس).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.