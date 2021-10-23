بعد الانتهاء من إجراء الصيانة.. فتح كوبري الساحل أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

انتظمت حركة سير السيارات على كوبري الساحل، اليوم السبت، بشكل كامل عقب قيام الخدمات الأمنية المكلفة من الإدارة العامة لمرور الجيزة بفتح الطريق على كوبري الساحل في الخامسة صباحًا.

جاء ذلك بعد 3 أيام متواصلة من الإغلاق الجزئي لمطلعي كوبري الساحل المستقبلين للسيارات القادمة من ميدان الكيت كات، والوراق في اتجاه القاهرة، بغرض إجراء الصيانة للكوبري في مناطق الأعمال.

كانت محافظة الجيزة، أعلنت أنه في ضوء القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الاسفلتية، فأنه سيتم تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة اولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل المشار إليه بالتبادل لمدة 3 أيـام فقط ابتـداء مـن 12 صـباح يوم الخميس الماضي حتـى 5 صباحا يوم السبت على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.