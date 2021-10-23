الداخلية توجه قوافل طبية وتوزيع مساعدات عينية بنطاق محافظة شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل طبية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والقطاعات الأمنية المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين استهدفت عدة قرى بنطاق محافظة شمال سيناء حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية .

كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك في قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية.