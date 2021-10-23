في القاهرة والجيزة..​الداخلية توفد مجموعة من الضباط لزيارة نزلاء دور رعاية الأيتام وذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من دور الأيتام– دور الأيتام من ذوى القدرات الخاصة- المركز النموذجي للمكفوفين للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية حلوى المولد النبوي عليهم وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة في نفوسهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

جاء ذلك استمرارا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" وللدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وفى ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .