الداخلية: ضبط 186 سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 186 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84809 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال24 ساعة عن ضبط 186 قطعة سلاح ناري، بحوزة 163 متهما، وتنفيذ 84809 حكم قضائي متنوع، وضبط 41 متهما.

كما تم ضبط 24 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 308 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23546 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .