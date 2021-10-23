أكبر الأحداث المائية محليًّا ودوليًّا.. ننشر خريطة جلسات أسبوع القاهرة للمياه (تبدأ غدًا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، غداً الأحد في تمام التاسعة والنصف صباحًا؛ حيث تنطلق الجلسة العامة بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور 6 وزراء.

وكشفت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، عن جدول أعمال "أسبوع القاهرة للمياه 2021"، المقام في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر المقبل، موضحةً أنه من أكبر الأحداث المائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت السيد، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، إن المنتدى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء منظمات التعاون الإسلامي وخبراء المياه حول العالم، مشيرةً إلى أن منتدى العام الماضي حظي باهتمام دولي واسع بقضايا المياه عمومًا، وقضية ندرة المياه في مصر والدول الإفريقية خصوصًا.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط،إلى أن الأسبوع يهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات الخاصة بمواجهة ندرة المياه، فضلاً عن التعرف على الجهود العلمية الجادة في هذه المجالات.

وتابعت السيد بأن الأسبوع يعقد هذا العام تحت عنوان "الاستجابة لندرة المياه"، موضحةً اختيار العنوان ليعكس حجم المشكلة التي تعانيها معظم دول العالم بشكل عام ومصر بصفة خاصة.

وحصل "الخليج 365"، على جدول أعمال الأسبوع، ننشره في ما يلي:

الأحد 24 أكتوبر

- حفل الافتتاح مقسم على 4 قاعات.

- الجلسة الأولى: حوار في الدول التي تعاني ندرة المياه.

- مركز التميز للمياه بالجامعة الأمريكية.

- الأبحاث المبتكرة للموارد المائية.

- إنجازات إعادة استخدام المياه الصرف.

- إدارة موارد المائية لمواجهة ندرة المياه.

- التعاون الإقليمي للأمن المائي.

- إطلاق النسخة من تقرير الأمم المتحدة بالنسخة العربي.

الإثنين 25 أكتوبر

منتدى الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل المتوسط.

- القادة وصناع القرار لخبراء المياه.

الثلاثاء 26 أكتوبر

- تمويل مشروعات المياه والتحديات .

- المنتدى الإفريقي الرابع للشباب المتخصصين في مجال المياه.

- البرنامج المشترك للبحوث التطبيقية بين مصر وهولندا في مجال المياه.

الأربعاء 27 أكتوبر

- منتدى الاستثمار في مجال المياه (الاتحاد الأوروبي- الإفريقي- بنك التنمية).

- أمان السدود وإدارة المخاطر.

- المياه والتغيرات العالمية.

- الزراعة المستدامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الخميس 28 أكتوبر

- الابتكار في علوم المياه.

- مسابقة الشباب المبتكرين في مجال المياه.

- مسابقة أفضل مشروع تخرج.

- تحديد قيم البخر الناتج عن النباتات باستخدام الاستشعار عن بعد.

الجمعة 29 أكتوبر

- الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة واشنطن.