الدولة تستهدف حصر الجائحة تمامًا.. برلماني يشيد بجهود مصر في تلقيح مواطنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بالجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية لتوفير لقاحات كورونا لملايين المصريين المستحقين لها، والبدء في تصنيع اللقاحات على أعلى مستوى وبكميات ضخمة تكفي الاستهلاك المحلي والتصدير للدول العربية والإفريقية.

وأضاف حتة، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن مصر تتعامل مع جائحة كورونا، وَفق توجيهات الرئيس السيسي بحرفية ومهنية تامة وبأسلوب علمي صارم، سواء من ناحية إعطاء اللقاحات أو تصنيعها قبل أن تفكر أية دولة أخرى بذلك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه رغم عدم انكسار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، واستمرار معدل الإصابة العالية بها، كما هي الحال في مختلف دول العالم، فإن مصر نجحت حتى اللحظة في تطعيم نحو 21 مليون مواطن، وهذا عدد ضخم وغير مسبوق، والهدف النهائي تطعيم نحو 40 مليون مواطن باللقاح قبل نهاية العام.

وأوضح النائب أن اللقاحات متوفرة، بجانب إقبال المواطنين على تلقيها بالإضافة إلى التشديد على منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، قبل تلقي اللقاح، وهو ما يسرع من عملية التطعيم وتعزيز المناعة المجتمعية.

واختتم النائب بأن تطعيم هذا العدد الضخم من المصريين يؤكد أن الدولة جادة تمامًا في الوصول إلى المستهدف باللقاحات قبل نهاية العام الحالي وحصر الجائحة تمامًا.