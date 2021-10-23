وزير السياحة يتفقد أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعابد الكرنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ قليل أعمال تطوير الساحة الخارجية لمعابد الكرنك، أثناء زيارته الحالية لمدينة الأقصر لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمعابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش".

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تمهيدا للاحتفالية الكبرى المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي للمحافظة.

وأوضح مصطفي الصغير مدير عام أثار الكرنك، أن أعمال التطوير شملت تجديد وإحلال الأرضيات، وتزويدها بالإضاءة المناسبة ودهان الأسوار، وكذا أعمال الزراعة من الأشجار والنخيل وأحواض الزهور بالمسطحات الخضراء، لتحقيق مظهر حضاري متكامل للموقع بما يتفق مع القيمة الأثرية والسياحية للمنطقة بأكملها.

وبدأ وزير السياحة والآثار، زيارته التفقدية بالأقصر مساء أمس، في طريق عودته من مدينة أبو سمبل، وشهد ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل بمشاركة ٥٠ سفيرا وعائلاتهم من أكثر من ٣٠ دولة في العالم.

كما تفقد الوزير مساء أمس، الأعمال الجارية بمعبد الأقصر وطريق المواكب الكبرى المعروف بطريق الكباش وذلك استعدادا للاحتفالية الكبرى للترويج للأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها، وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر أمام العالم.