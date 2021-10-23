رئيس "مصر الوسطى للكهرباء": تركيب 25145 عدادًا ذكيًّا بنطاق الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة انتهت من تركيب 25145 عدادًا ذكيًّا تتم متابعتها من خلال نظام التشغيل HES ، مشيرًا إلى أنه تم تزويد مراكز الشحن بـ50 جهاز شحن كاملة للمساهمة في عمليات التهيئة والشحن؛ ليصبح إجمالي أجهزة الشحن 300 جهاز، بالإضافة إلى تزويد جميع الهندسات بوحدات شحن متنقلة بـ20 وحدة، ليصبح إجمالي الوحدات المتنقلة 270 وحدة.

وأضاف شمعة، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أنه في ما يتعلق بمجال نشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية ولتشجيع المشتركين على استخدامها، تم الانتهاء من تنفيذ وتركيب 4 محطات شمسية أعلى المباني الإدارية بالشركة قدرة 10 ك.وات، ليصبح إجمالي عدد المحطات الشمسية المركبة التابعة للشركة 18 محطة بإجمالي قدرة 6.26 م.وات، بالإضافة إلى إجراء دراسات على المدارس والمباني الحكومية، لإنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أنه تم تدعيم مواقع الشركة بـ450 جهازًا و350 طابعة، بالإضافة إلى تركيب أجهزة التأمين الخاصة بمنظومة العدادات مسبقة الدفع والانتهاء من تركيب 54 جهاز GPS محمول لرفع إحداثيات شبكة الجهد المتوسط والمنخفض .

وأوضح شمعة أنه على صعيد تطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة تم تزويدها بـ20 مركز خدمة بنظام النداء الآلي لتنظيم انتظار العملاء، بالإضافة إلى تشغيل وتفعيل منصة الخدمات الذكية الموحدة بجميع فروع الشركة والتي قامت باستقبال طلبات تركيب عدادات كودية؛ إذ تم الانتهاء من تركيب ٧٥ ألف عداد كودي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أنه تم ارتفاع كمية مبيعات الطاقة بنسبة 2.67% عن العام السابق؛ حيث انخفضت نسبة العدادات المغلقة والمؤجلة بنسبة 4.8% من 21.76 % في العام السابق، مشيرًا إلى الاستمرار في تنشيط دور الضبطية القضائية ودعم أقسام شرطة الكهرباء لحصر المخالفات والسرقات؛ حيث تم تحصيل 1.002 مليار جنيه خلال العام الحالي بنسبة زيادة قدرها 53% عن العام السابق.