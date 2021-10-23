البيئة: أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن حرق قش الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حررت وزارة البيئة، من خلال المحاور التفتيشية التابعة لها والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية - الغربية - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - القليوبية)، 12 محضرا للمزارعين بسبب حرق قش الأرز، حيث وصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى 25.5 ألف طن من 314 موقعا لتجميع قش الأرز.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، السبت، أن الوزارة تستخدم أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 17667 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 14211 سيارة ومخالفة 3456 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية - الغربية - كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - القليوبية)، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، فتشت على 5709 منشآت صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة 345 وتوقف 4284 عن العمل وفقاً لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة 1080 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتستمر وزارة البيئة في أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 11475 نشاطا توعويا للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 314 بلاغا تنوعت بين بلاغات عن قش أرز وصلت لحوالي 48 بلاغا و266 بلاغا عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.