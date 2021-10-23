شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يتابع أعمال تنفيذ ناد رياضى جديد على مساحة 106 آلاف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام المهندس عمار مندور ، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة ميدانية، لمتابعة أعمال إنشاء النادي الرياضي الجديد بالمدينة، والتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع، وذلك في إطار ضرور المتابعة والانتهاء من الأعمال بمشروعات المدن الجديدة في التوقيتات المحددة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة ويقع على مساحة 106 آلاف م٢ بمنطقة النوادي بمركز المدينة، وتقدر تكلفة المشروع المتوقعة 185 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ 45 %.‏

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن النادي يحتوى على حمامي سباحة اوليمبي وأطفال وملعب كرة قدم أوليمبي مزود بمدرجات مغطاة وملعب خماسي وملعبي تنس، وملعب متعدد الأغراض و صالة ألعاب ومسرح مكشوف ومبنى اجتماعي ومركز تجاري ومطاعم وكافيتريات ومساحات خضراء متنوعة مزوده بكافة الاشجار والزهور.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ جميع أعمال الخرسانة للمبانى الداخلية والسور والبوابة الخارجية، وتم التأكيد على الشركة المنفذة بسرعة انتهاء الأعمال، حيث يعد المشروع من المشاريع المهمة لخدمة سكان مدينة بدر .