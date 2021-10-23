شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ختام فعاليات الدورة الـ25 لهيئة الغابات والمراعى بالشرق الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ختام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي استضافت مصر اجتماعاتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلي 27 دولة، ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمة والمؤسسات المالية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار ثلاثة أيام.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والذي تم انتخابه خلال فعاليات الاجتماعات رئيسا للهيئة، لمدة عامين، أن اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين، أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة، شارك في صياغتها ممثلو الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المشاركة، والتي تهدف إلى تنمية المراعي والغابات، فضلا عن تعميق دور الهيئة فى هذا المجال.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز الجهود من أجل الحد من تدهور الغابات والمراعي والتصحر، فضلا عن تعزيز التكامل بين إدارة الثروة الحيوانية في إطار نظم الإنتاج الحرجية والشجرية، بما يساهم في توفير الأغذية والألياف وتدوير الكتلة الحيوية وتخزين الكربون ومنع الحرائق في البراري والقدرة على الإصلاح وحفظ التنوع البيولوجي وإدارة المياه وخصوبة التربة، كذلك التصدي للثغرات في البيانات الهامة بشأن حالة الغابات والمراعي في المنطقة من أجل توضيح التنوع في نظم المحاصيل وتعزيزه وإدارة التربة والمحاصيل والمياه والثروة الحيوانية والعناصر المغذية والمراعي والأشجار في المراعي والنظم الزراعية المختلطة بالغابات والمراعي في المنطقة.

وتابع عزوز، أنه تم التأكيد أيضا على تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة والتي تسهم في الإدارة المستدامة للغابات والأراضي، من خلال برامج بناء القدرات الزراعية وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا والأسواق، لاسيما للنساء والشباب، كذلك دمج نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام في البرامج والمشروعات الحالية والمقبلة والتي تدمج التحليلات بشأن الحساسية تجاه النزاعات والمحددة لكل بلد من أجل عدم تفاقم المزيد من التدهور.

وأضاف أن الهيئة شجعت أعضاءها على ضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الايكولوجية والمبادرات العالمية الأحرى بغية تعبئة الموارد من أجل برامج الإصلاح الواسعة النطاق والتي تهدف إلى عكس مسار تدهور النظم الايكولوجية ووقف التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز سلامة النظم الايكولوجية، كذلك الاستفادة من الموارد الفنية المتاحة للمنظمة لتعزيز القدرات في المجالات المتعلقة بتنمية الغابات والمراعي، ومنها إصلاح المناظر الطبيعية والإدارة المستدامة للغابات والمراعي وحفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع التغير المناخي.

وأوضح عزوز، أنه تم التأكيد ايضا على المضي قدماً في تنفيذ المزيد من الأنشطة للشبكة الإقليمية المعنية بحرائق الغابات والبراري في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والشبكة المعنية بصحة الغابات والأنواع الغازية في الشرق الأدنى، وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن حماية الغابات.

وفي سياق متصل، تقدمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالشكر الى مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستضافتها فعاليات الدورة، والتنظيم الجيد لها.