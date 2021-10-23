شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جار توزيع باقى الكتب على طلاب المدارس حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم توزيع باقى كتب اللغات على الطلاب خلال الأسبوع الجارى، موضحة أن توزيع الكتب المدرسية تم خلال الأيام الماضية ومستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مضيفة أنه قبل انتهاء الشهر الجاري ستكون جميع الكتب لدى الطلاب خاصة كتب الباقة فى صفوف طلبة النظام الجديد للتعليم فى المدارس ذات المصروفات وايضا المدارس الحكومية.

الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.