شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يفتتح مقر جهاز مدينة العبور الجديدة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتح المهندس عبد المطلب عماره، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، والذي يقع في منطقة 2600 فدان على محور30 يونيو الرابط ما بين طريق مصر إسماعيلية الصحراوي وطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، وكان في استقباله المهندس أحمد علي رئيس الجهاز ونواب ومعاوني رئيس الجهاز ومديري الإدارات.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس عبد المطلب مشروعات المدينة يرافقه قيادات الهيئة والجهاز، بدأت الجولة بتفقد مشروع الخزان الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة سعة 10000 متر مكعب، وأشاد بجودة تنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من تنفيذ الخزان الاستراتيجي لبدء ضخ المياه الدائمة لمدينة العبور الجديدة، كما تفقد تنفيذ الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه الدائمة لمنطقة الـ2600 فدان ومنطقه الحى الـ14 و13 على الطريق الخلفى بمدينة العبور الجديدة بمنطقه الـ2600 فدان حتى الطريق الأوسطي.

وتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي الـ14 والـ13 الذي يحتوي على 806 عمارات بإجمالي عدد 19344 وحدة بتكلفة استثمارية 4.9 مليار جنيه، وتابع تنفيذ شبكة المرافق الرئيسية والفرعية بالمشروع، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير جميع الخدمات الرئيسية سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو صحية أو رياضية أو أمنية أو تجارية مع تسليم الوحدات.

وتم تفقد مشروع إسكان بديل العشوائيات الذي يحتوي على 96 عمارة بإجمالي عدد 3400 وحدة وتكلفة استثمارية تتخطي الـ 900 مليون جنيه، وأشاد بجودة تنفيذ الأعمال، وشدد المهندس عبد المطلب على ضرورة الالتزام بإنهاء الوحدات طبقا للبرنامج الزمني المحدد للمدينة وإنهاء كافة الخدمات والمرافق قبل تسليم الوحدات لمستحقيها.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع العمل بالمشروعات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.