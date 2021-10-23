شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار الأقصر قبل انطلاق الموسم الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة لمطار الأقصر الدولي للإطمئنان على الاستعدادات لإستقبال وتدفق حركة الطيران خلال الموسم الشتوى الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية بالمطار للحفاظ علي صحه الركاب والعاملين.

رافق وزير الطيران خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقبالهما الطيار هشام فريد مدير مطار الأقصر الدولي.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالتي السفر والوصول، وكاونترات الجوازات، ومنطقة الأسواق الحرة، واطلع على كافة الاجراءات الأمنية والإجراءات الإحترازية والوقائية المطبقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال تزيين محيط المطار ووجه باستمرار تحسين الصورة الجمالية للمطار.

وشدد وزير الطيران على جميع العاملين بالمطار بالاستعداد التام لاستقبال الموسم الشتوي الجديد وإزالة أية معوقات أمام شركات الطيران العامله بالمطار والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وبخاصة تسهيل سفر ووصول الأفواج السياحية بالشكل الحضارى الذى يليق بمكانة مصر الدولية وبخاصة أن هذا الموسم من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً فى أعداد الرحلات الدولية والداخلية مقارنة بالفترة الماضية وكذلك الإعلان عن تشغيل رحلات مباشرة جديدة تربط بين مدينتى شرم الشيخ و الاقصر اعتبارا من 27 اكتوبر الجاري، وذلك فى إطار العمل والتنسيق المستمر بين وزاره الطيران المدني ووزارة السياحة والاثار لتقديم منتج سياحى متكامل يقوم علي ربط البحر الأحمر بوادي النيل.

وأضاف منار، أن وزارة الطيران المدنى تعمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تنشيط الحركة الجوية الدولية والسياحة الداخلية من خلال تسيير رحلات طيران تربط بين المدن السياحية المصرية ببعضها البعض وكذلك الربط مع مطار القاهرة بما يتيح للسائحين الاستمتاع بالسياحة الشاطئية والثقافية داخل جمهورية مصرالعربية.