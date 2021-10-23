شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشينها.. البابا تواضروس يصلى القداس الإلهى بكنيسة العذراء بمدينة بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وذلك عقب تدشينها بيد قداسته وخمسة من أحبار الكنيسة.

ودشن قداسته 6 مذابح، ثلاثة منها فى الكنيسة الكائنة في الطابق العلوي وثلاثة في الكنيسة الكائنة في الطابق السفلي.

ودُشنت أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس) والأيقونات الموجودة في "صحن" كل كنيسة من الكنيستين.