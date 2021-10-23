شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 6 مذابح بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس فى مدينة بدر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، تدشين 6 مذابح في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس في مدينة بدر، اليوم، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، وخمسة من أحبار الكنيسة، كما دُشِن حضن الآب والأيقونات.

وجاءت المذابح الستة التي تم تدشينها كالتالي:

* كنيسة السيدة العذراء بالطابق العلوي:

- المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

- المذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس.

- المذبح القبلي على اسم الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين.

* كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالطابق السفلي:

- المذبح الرئيسي على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا.

- المذبح البحري على اسم رؤساء الملائكة الثلاثة ميخائيل وغبريال ورافائيل.

- المذبح القبلي على اسم الشهيدة دميانة والقديسة مارينا.