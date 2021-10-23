شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 2413 شاباً منهم 37 من ذوى الإعاقة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، تعيين 2413 شاباً، بينهم 37 من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971 شابا باحثاً عن العمل .

وأشارت المديرية، فى بيان، إلى أنها قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 3039 شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة .