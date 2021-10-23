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القوى العاملة: تعيين 2413 شاباً منهم 37 من ذوى الإعاقة بالمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية، تعيين  2413  شاباً، بينهم  37 من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6971   شابا باحثاً عن العمل .

 

وأشارت المديرية، فى بيان، إلى أنها قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، منها صرف 16 ألف جنيه منح مولود لـ 8 عمال ، و 3 منح زواج بمبلغ 9 آلاف جنيه ، كما تم صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 1000 جنيه.

 

وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال سبتمبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 3039 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة .

 

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  967 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 121 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 143 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 489 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس ، وأسفر التفتيش عن تحرير 171 محضراً  للمنشآت المخالفة .

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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