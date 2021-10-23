شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، تحويل القائمة الـ 53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا، وذلك من خلال المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا.

وقال التمثيل العمالى، فى بيان،: إن المستحقات بلغت 163 ألفاً و 397 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، حيث ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: