شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح موقف طلاب نظام العمال بالمدارس الفنية من استخراج إثبات القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يجوز لطلاب نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية استخراج أو اعتماد أي أوراق خاصة بهم من المدرسة، ولا يجوز اشتراكهم في التأمين الصحي مثل الطلبة المنتظمين ولا يحق لهم ختم أوراق البطاقة الشخصية أو إثبات صفة الطالب في المدارس الثانوية الفنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها: إذا كان إثبات القيد للمدرسة يترتب عليه تأجيل التجنيد أو اكتساب أي من المميزات التي يكتسبها الطالب المنتظم فلا يحق له الحصول عليه أو إذا تم الحصول عليه فيكون مشروطا بأنه لا يترتب عليه ذلك ويتم تدوين ذلك بنموذج إثبات القيد الصادر من المدرسة والمعتمد من الإدارة التعليمية.