شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للمشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التسجيل للمُشاركة فى النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

وأوضح الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي والمدير التنفيذي للمنتدي، أن المنتدى في نسخته الثانية يتناول العديد من المحاور الهامة، وتشمل:

- مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل.

- احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، في ظل تداعيات جائحة كورونا والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة.

- جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي للثورة الصناعية الخامسة.

- التحول الرقمي وما بعده: "الشمولية والإتاحة والاستدامة"

- الابتكار وريادة الأعمال والإقتصاد الموازي

- تصنيف الجامعات.

- نقل وتوطين التكنولوجيا: "الدروس المستفادة من الجائحة".

- الشباب ودوره كمحدد رئيسي: رؤية المؤسسات التعليمية.

ويُحاضر بالمنتدى خبراء دوليون من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية ورجال الأعمال والشباب وكذلك العديد من الشخصيات العامة.

ويُنظم على هامش المنتدى في نسخته الثانية، معرض يضم العديد من المُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المتخصصة في التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية وجهات التمويل.

ويمكن التسجيل لحضور فعاليات المنتدى من خلال الرابط التالي: www.gfhsegypt.com/registration/